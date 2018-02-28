Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии...

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Как сообщил источник, народный артист России актёр Валерий Гаркалин доставлен в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Согласно предоставленным данным, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что Валериий Гаркалин почувствовал себя плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона», где он должен был сыграть главную роль.

Напомним, что российскому зрителю этот талантливый артист известен по таким картинам «Детки напрокат», «Ширли-Мырли», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня».

Источник: https://inforeactor.ru/136743-akter-garkalin-dostavlen-v-reanimaciyu-v-tyazhelom-sostoyanii?from=push&utm_source=push