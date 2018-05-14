43 убитых и более 2 тысяч пострадавших: "марш возвращения" от ХАМАС в Газе закончился трагедией

/Экстренная новость/

В министерстве здравоохранения Газы поступила информация о том, что во время так называемого "марша возвращения", который инициировал ХАМАС, 43 человека были убиты и еще более 2 тысяч получили ранения.

Сегодня, 14 мая, представители ХАМАС и "Исламского джихада" устроили на границе Газы провокации, в результате которых пострадали местные жители.

Новость была опубликована в телеграм-канале WarGongo.

Первая информация о жертвах стала поступать около 12:00 (по местному времени), а затем каждый час появлялись все новые и новые данные о погибших и раненых.

В Минобороны Израиля сообщают, что в провокациях принимали участие порядка 30-40 тысяч жителей Газы. Именно в этот день представители ХАМАСа хотели совершить массовый прорыв на границе с Израилем. Акция была приурочена к открытию в Иерусалиме официального посольства США.

Готовясь к возможным провокациям границу усиленно патрулировали беспилотники, снайперы и самолеты.

Представители ХАМАС сообщили, что беспилотники сбрасывают на мирных демонстрантов баллончики со слезоточивым газом, а военные поджигают траву, чтобы не допустить прорыв местных жителей через границу.

В военном ведомстве Израиля сообщают об одном раненом военном и трех ликвидированных террористах, пытавшихся заложить фугас возле забора на границе.

Представители ХАМАСа утверждают, что израильские военные открыли огонь на поражение из артиллерии по мирным жителям аль-Туффы.

В 15:00 (по местному времени) ВВС Израиля нанесли удар по Джебалии, где находились представители ХАМАСа. Спустя еще 30 минут были выпущены три ракеты по объекту "Фалястин" на севере Газы.

В 17:30 израильские самолеты нанесли удар по западной части Газы. О количествах жертв пока ничего не сообщается.

В военном ведомстве Израиля утверждают, что представители ХАМАС пообещали каждому местному жители, пришедшему на "марш возвращения" по 100 долларов.

Источник: https://liganews.net/world/9289_1526313546