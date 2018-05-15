Ура!!! Крымский мост открыт!

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Он сказал: " Поехали!". Это победа! Это воля и увереность нашего Президента! Это высочайший профессионализм строителей! Мост построен за 816 дней. Керчь стал воротами в Крым!

Владимир Путин открыл движение по новому Крымскому мосту. По самому протяженному мосту в Европе - 19 км. Он соединил в единое пространство материковую часть России и Крымский полуостров.

Президент России за рулем КАМАЗа во главе колонны строительной техники промчался со скоростью 60 - 70 км в час. Кстати, разрешенная скорость движения по мосту будет 90 км в час. Для легкового транспорта мост откроют 16 мая в 5 утра с обеих сторон.

На стороне Керченского мыса начинается митинг. Владимир Путин поблагодарил всех строителей и поздравил с историческим событием. Сбылась мечта многовековой истории пребывания Крыма в составе России.

Для строителей моста начинается праздничный концерт с обеих сторон этого чуда. Да, его уже называют восьмым чудом света.

За год по мосту смогут проехать до 14 миллионов человек.

Напомним, что по Крымскому мосту можно проехать бесплатно! Движение пока открыто только для легковых автомобилей и автобусов. Транспорт тяжелее 3,5 тонн должны пользоваться пока паромной переправой.