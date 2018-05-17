Сочинские полицейские обезвредили опасное животное
Сотрудники патрульно-постовой службы обезвредили дикого кабана, который забежал на территорию домовладения.
В дежурную часть УВД по городу Сочи с просьбой о помощи обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на территорию ее домовладения забежал дикий кабан. Животное бегает по территории и ведет себя крайне агрессивно.
По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы отдела полиции Адлерского района. Учитывая, что кабан нападает на хозяев домовладения и на сотрудников полиции, было принято решение о применении табельного оружия. Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из жильцов садового товарищества не пострадал.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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