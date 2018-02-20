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Новороссийские полицейские предотвратили падение мужчины с 4 этажа

19 февраля в дежурную часть Отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о том, что в окне 4 этажа многоэтажного дома находится мужчина.

На место незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы в составе  сержанта полиции Дмитрия Сокола и  младшего сержанта полиции Владислава Николенко и участковый уполномоченный  младший лейтенант   полиции Андрей Шабалтай. Прибыв по указанному адресу и поднявшись на 4 этаж, стражи порядка обнаружили там мужчину. Увидев полицейских, он заявил, что его кто-то преследует. В течении двух часов стражи порядка убеждали мужчину вернуться в квартиру. Не реагируя на просьбы, в испуганном состоянии  мужчина спустился  по водосточной трубе  на козырек подъезда, где его уже ожидал  полицейский и спасатель МЧС. По выдвижной лестнице мужчине  помогли спуститься вниз без вреда для здоровья.

40-летний  мужчина  доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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