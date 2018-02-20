Новороссийские полицейские предотвратили падение мужчины с 4 этажа

/Происшествия/

19 февраля в дежурную часть Отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о том, что в окне 4 этажа многоэтажного дома находится мужчина.

На место незамедлительно был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы в составе сержанта полиции Дмитрия Сокола и младшего сержанта полиции Владислава Николенко и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Андрей Шабалтай. Прибыв по указанному адресу и поднявшись на 4 этаж, стражи порядка обнаружили там мужчину. Увидев полицейских, он заявил, что его кто-то преследует. В течении двух часов стражи порядка убеждали мужчину вернуться в квартиру. Не реагируя на просьбы, в испуганном состоянии мужчина спустился по водосточной трубе на козырек подъезда, где его уже ожидал полицейский и спасатель МЧС. По выдвижной лестнице мужчине помогли спуститься вниз без вреда для здоровья.

40-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю