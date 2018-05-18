На Кубани дожди нас ждут на выходные...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 19 мая 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами, в том числе и при грозах, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, местами в юго-восточных предгорьях +8…+13°; днем +25…+30°, местами до +32°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, в горах Туапсинского района местами сильный дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +21…+26°.

По Краснодару: вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +27…+29°.

На двое последующих суток 20-21 мая:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, 20.05 в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер западных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, местами в юго-восточных предгорьях +8…+13°; днем +25…+30°, на Азовском побережье +23…+28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +21…+26°.

Температура воды у берегов Черного моря +18…+20°, Азовского моря +19…+21°.