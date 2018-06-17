Ожидаем на Кубани сильные дожди

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 18 июня 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах, преимущественно в южной половине края сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с, до конца суток 17.06 до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, в юго-восточных предгорьях 12-17°; днем 26-31°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, в предгорных районах Туапсинского района местами сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днем 25-30°.

По Краснодару: преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем 28-30°.

На последующие двое суток 19-20.06

По Краснодарскому краю: местами, преимущественно в южной половине края, в дневные и вечерние часы кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, местами в юго-восточных предгорьях до 12°; днем 29-34°.

На Черноморском побережье: по югу местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 26-31°.