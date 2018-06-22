На Кубани сильный ветер и дождь

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 23 июня 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +19…+24°, в юго-восточных предгорьях +13…+18°; днем +26…+31°, местами до +33°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, утром и днем в районе Туапсе-Сочи местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24°, днем +24…+29°.

По г.Краснодару: ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22°, днем +27…+29°.

Температура воды у берегов Черного моря +24…+25°, Азовского моря +24…+25°.

На 24-25 июня:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза; 24.06 в отдельных пунктах по краю, 25.06 в юго-восточных районах сильный дождь с градом. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, днем 25.06 северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, местами в восточной половине края до +12…+14°; днем +25…+30°, 25.06 местами до +32°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске днем 25.06 порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23°; днем +23…+28°, 25.06 местами до +32°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"