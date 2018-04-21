Цены на жилье не должны больше расти

/ЧМ 2018/

Обеспеченные поклонники футбола снимают особняки для посещения Чемпионата мира по футболу.

Гости чемпионата из стран Ближнего Востока и ряда российских регионов планируют арендовать самые дорогие особняки на Рублевке и Новой Риге в Подмосковье. Спросом пользуются дома площадью в 2 тысячи квадратных метров, цены доходят до 150 тысяч долларов. Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

У загородной недвижимости спрос меньше, чем у квартир, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Нет никаких законов, каждый собственник индивидуально рассматривает, за сколько ему выставить свой объект в аренду. Как правило, к Чемпионату мира выставляют крупные особняки, например, на Рублевке, собственники, которые продают свои дома. Выставляют дороже, но берут стопроцентный депозит в случае порчи имущества. На загородную недвижимость меньше спрос, чем на квартиры. Цены не должны больше расти. Время близится к ЧМ, предложений много, кто хочет сдать, будет немного понижать, чтобы хоть что-то заработать. Те, кто держит цену, будут ждать своего арендатора или не будут сдавать, чтобы не получать материальный ущерб вместо прибыли», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/