Спасибо ЧМ, теперь во втором дивизионе играют на таком стадионе

/ЧМ 2018/

В субботу в Саранске открыли новый стадион, на котором пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 (Перу – Дания, Колумбия – Япония, Иран – Португалия и Панама – Тунис). 25 июня здесь сыграет Криштиану Роналду. А пока тут играет «Мордовия».

В прошлом сезоне саранская команда вылетела во второй дивизион и поэтому в тестовом матче принимала «Зенит-Ижевск» (закончили скучновато – 0:0).

Если вы вдруг соскучились по «Мордовии», то знайте: скоро она наверняка вернется в ФНЛ, в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона она лидирует с 10-очковым отрывом.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/1668553.html?ext=subscribe