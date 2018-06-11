/ЧМ 2018/

На время чемпионата мира по футболу авиабилеты из Сочи подорожали в 6 раз

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из/в Сочи. Мы смотрели цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года.

На стадионе «Фишт» пройдет 6 матчей: 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля.

Выяснилось, что в дни игр цены на перелет порой вырастают в шесть раз. Первую строчку нашего рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Сочи занимает маршрут из Екатеринбурга 22 июня. Авиабилеты дорожают на 326%, то есть в четыре раза с 4 990 рублей до 21 277 рублей. А 21 июня за билет из Ростова-на-Дону придется отдать тоже в четыре раза больше, чем в обычные дни­ (8 383 рублей против 2 039 рублей). На третьем месте вылеты из Самары. Билет обойдется дороже также в четыре раза —18 188 рублей вместо 4 546 рублей.

В Сочи:

                   Откуда

Дата вылета

Минимальная цена
 в пиковый день

Минимальная цена
с 10 июня по 20 июля

Разница с минимальной ценой
в  %

Екатеринбург

22 июня

21277

4990

326%

Ростов-на-Дону

21 июня

8383

2039

311%

Самара

29 июня

18188

4546

300%

Казань

21 июня

16238

4124

294%

Краснодар

14 июня

8384

2148

290%

Краснодар

18 июня

8182

2148

281%

Краснодар

15 июня

8010

2148

273%

Краснодар

22 июня

7884

2148

267%

Екатеринбург

23 июня

15728

4990

215%

Симферополь

23 июня

10911

3751

191%

 

Что касается вылетов из Сочи, то самые подорожавшие билеты продаются в Москву на 27 июня. Билет обойдется в шесть раз дороже, чем в обычный день (14 856 рублей вместо 2 286 рублей). В пять раз обойдется дороже перелет в Самару (12 130 рублей вместо 2 447 рублей) и в Краснодар (10 406 рублей вместо 2 135 рублей).

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Категория: Новости / ЧМ 2018

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