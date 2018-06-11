На время чемпионата мира по футболу авиабилеты из Сочи подорожали в 6 раз
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из/в Сочи. Мы смотрели цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года.
На стадионе «Фишт» пройдет 6 матчей: 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля.
Выяснилось, что в дни игр цены на перелет порой вырастают в шесть раз. Первую строчку нашего рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Сочи занимает маршрут из Екатеринбурга 22 июня. Авиабилеты дорожают на 326%, то есть в четыре раза с 4 990 рублей до 21 277 рублей. А 21 июня за билет из Ростова-на-Дону придется отдать тоже в четыре раза больше, чем в обычные дни (8 383 рублей против 2 039 рублей). На третьем месте вылеты из Самары. Билет обойдется дороже также в четыре раза —18 188 рублей вместо 4 546 рублей.
В Сочи:
|
Откуда
|
Дата вылета
|
Минимальная цена
|
Минимальная цена
|
Разница с минимальной ценой
|
Екатеринбург
|
22 июня
|
21277
|
4990
|
326%
|
Ростов-на-Дону
|
21 июня
|
8383
|
2039
|
311%
|
Самара
|
29 июня
|
18188
|
4546
|
300%
|
Казань
|
21 июня
|
16238
|
4124
|
294%
|
Краснодар
|
14 июня
|
8384
|
2148
|
290%
|
Краснодар
|
18 июня
|
8182
|
2148
|
281%
|
Краснодар
|
15 июня
|
8010
|
2148
|
273%
|
Краснодар
|
22 июня
|
7884
|
2148
|
267%
|
Екатеринбург
|
23 июня
|
15728
|
4990
|
215%
|
Симферополь
|
23 июня
|
10911
|
3751
|
191%
Что касается вылетов из Сочи, то самые подорожавшие билеты продаются в Москву на 27 июня. Билет обойдется в шесть раз дороже, чем в обычный день (14 856 рублей вместо 2 286 рублей). В пять раз обойдется дороже перелет в Самару (12 130 рублей вместо 2 447 рублей) и в Краснодар (10 406 рублей вместо 2 135 рублей).