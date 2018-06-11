На время чемпионата мира по футболу авиабилеты из Сочи подорожали в 6 раз

/ЧМ 2018/

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали стоимость авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу из/в Сочи. Мы смотрели цены на перелеты в одну сторону в период с 10 июня по 20 июля 2018 года.

На стадионе «Фишт» пройдет 6 матчей: 15, 18, 23, 26, 30 июня, а также 7 июля.

Выяснилось, что в дни игр цены на перелет порой вырастают в шесть раз. Первую строчку нашего рейтинга самых подорожавших направлений с прилетом в Сочи занимает маршрут из Екатеринбурга 22 июня. Авиабилеты дорожают на 326%, то есть в четыре раза с 4 990 рублей до 21 277 рублей. А 21 июня за билет из Ростова-на-Дону придется отдать тоже в четыре раза больше, чем в обычные дни­ (8 383 рублей против 2 039 рублей). На третьем месте вылеты из Самары. Билет обойдется дороже также в четыре раза —18 188 рублей вместо 4 546 рублей.

В Сочи:

Откуда Дата вылета Минимальная цена

в пиковый день Минимальная цена

с 10 июня по 20 июля Разница с минимальной ценой

в % Екатеринбург 22 июня 21277 4990 326% Ростов-на-Дону 21 июня 8383 2039 311% Самара 29 июня 18188 4546 300% Казань 21 июня 16238 4124 294% Краснодар 14 июня 8384 2148 290% Краснодар 18 июня 8182 2148 281% Краснодар 15 июня 8010 2148 273% Краснодар 22 июня 7884 2148 267% Екатеринбург 23 июня 15728 4990 215% Симферополь 23 июня 10911 3751 191%

Что касается вылетов из Сочи, то самые подорожавшие билеты продаются в Москву на 27 июня. Билет обойдется в шесть раз дороже, чем в обычный день (14 856 рублей вместо 2 286 рублей). В пять раз обойдется дороже перелет в Самару (12 130 рублей вместо 2 447 рублей) и в Краснодар (10 406 рублей вместо 2 135 рублей).