Последние новости ЧМ-2018

/ЧМ 2018/

Активисты из Косово открыли сбор средств на выплату штрафов, которые Международная федерация футбола (ФИФА) назначила игрокам сборной Швейцарии Шердану Шакири, Граниту Джаке и Штефану Лихтштайнеру.

По информации OneFootball, на данный момент активисты собрали $14 тыс.

Футболисты были оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков каждый. Также Лихштайнер был оштрафован на пять тысяч франков за неспортивное поведение.

Певица Рианна прилетела в Санкт-Петербург, чтобы увидеть игру Лионеля Месси, а форвард сборной Росии Артем Дзюба стал самым упоминаемым игроком в социальных сетях после матча с Уругваем.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2018/06/26/a_11814991.shtml?utm_source=push