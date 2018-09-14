В Сочи вынесен приговор недобросовестному генеральному подрядчику строительной организации, причинивший ущерб гражданам на сумму свыше 40 миллионов рублей

/Криминал/

Центральный районный суд города Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры г. Сочи, вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что мужчина, являясь генеральным директором ООО «Строй-Ин-Сочи», на основании договора генерального подряда осуществлял строительство 19-этажного многоквартирного жилого дома № 14 «А», расположенного по ул. Батумской шоссе, Лазаревского района Сочи.

При этом между ним и застройщиком было достигнуто соглашение, согласно которому последний после окончания строительства передает в собственность генеральному подрядчику 21 квартиру в качестве оплаты.

Однако, не дожидаясь окончания строительства дома, испытывая финансовые трудности, мужчина, не получив какого-либо согласия от застройщика, начиная с 15 марта 2016 года по 20 апреля 2017 года, заключил с гражданами 49 предварительных договоров купли-продажи квартир, получив по ним полную оплату их стоимости. При этом заведомо зная, что взятые им обязательства перед потерпевшими не будут исполнены, так как квартиры в строящемся доме ему не принадлежат.

В последующем строительство дома было приостановлено, а договор генерального подряда по инициативе застройщика расторгнут.

От действий указанного лица пострадали 15 жителей Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Сочи Петрозаводска. Сумма ущерба составила для каждого из них от 2 млн до 10 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подрядчику наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.

В обеспечении исковых требований потерпевших на имущество фирмы судом наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-vynesen-prigovor-nedobrosovestnomu-3