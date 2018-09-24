В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о серии краж

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Следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 32 и 34 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В полицию поступило сразу несколько заявлений от местных жителей о кражах. Во всех случаях злоумышленники похищали велосипеды, оставленные в подъездах многоквартирных домов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности предполагаемых преступников. Двоих местных жителей в возрасте 32 и 34 лет задержали и доставили в отдел полиции.

При дальнейшей проверке установлена причастность задержанных к 8 фактам аналогичной противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Троим потерпевшим похищенные велосипеды были возвращены.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску