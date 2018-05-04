В Славянском районе завершено расследование уголовного дела о серии краж

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Установлена причастность 32-летнего местного жителя к 4 фактам противоправной деятельности. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Славянскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

С сообщением о пропаже электросчетчика с территории строящегося храма в полицию обратился настоятель. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции проверили граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, проживающих в районе совершения преступления. При проверке оперативной информации по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции.

Установлена причастность задержанного еще к трем фактам краж, совершенным на территории Славянского района. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю