Судом присяжных вынесен вердикт по делу о разбойном нападении и убийстве

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В Краснодарском краевом суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 25-летнего Виктора Майкона, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в начале июня 2017 года в дневное время суток, Майкон залез в чужой автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный возле двора домовладения, расположенного в станице Холмской Абинского района, из бардачка которого похитил 5,7 тыс. рублей.

Несколько дней спустя, в вечернее время суток, он, с целью похитить чужое имущество, проник во двор домовладения, также расположенного в станице Холмской, в котором проживала 78-летняя потерпевшая. Обыскав двор и не найдя ничего ценного, мужчина отключил электричество в доме, после чего постучался в дверь, представившись женщине соседом, и попросил стакан воды. Ничего не подозревавшая потерпевшая, впустила его в дом, после чего мужчина нанес ей по голове не менее 7 ударов молотком, от причинения которых наступила ее смерть на месте происшествия. После этого похитил из дома около 200 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Несмотря на активное противодействие стороны защиты, государственный обвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых деяний.

Вердиктом присяжных заседателей Майкон признан не заслуживающим снисхождения.

Прения сторон по обсуждению последствий вердикта будут выслушаны 3 октября 2018 года.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/sudom-prisyazhnyh-vynesen-verdikt-po-delu-o