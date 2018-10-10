В Краснодаре молодой человек предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на пенсионерку и ее убийстве

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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на 77-летнюю женщину и ее убийстве, сопряженном с разбоем

По версии следствия, в ноябре 2017 года молодой человек взял в долг у ранее знакомой ему пенсионерки 200 тысяч рублей. Не желая отдавать деньги, а также зная о наличии у пожилой женщины денежных средств по месту жительства, он решил совершить разбойное нападение на нее. Для этого он заранее приобрел пару строительных перчаток. 18 февраля 2018 года, вооружившись ножом, он прибыл к квартире женщины по улице Новороссийской и сообщил, что пришел отдать долг. Войдя в коридор, обвиняемый обхватил сзади шею хозяйки жилища и нанес ей множественные ножевые ранения в область поясницы. Потерпевшая стала оказывать сопротивление, на что злоумышленник нанес ей не менее трех ударов кулаками по лицу, отчего она упала на пол. Продолжая свои противоправные действия, фигурант нанес пенсионерке еще два удара ножом в грудную клетку. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После совершенного убийства обвиняемый похитил денежные средства погибшей на сумму свыше 230 тысяч рублей и скрылся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю