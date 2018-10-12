В Туапсе задержаны уроженцы Центральной Азии, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории России.

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Трудовых мигрантов выявили при проверке коммерческой строительной площадки. Иностранные граждане были задействованы разнорабочими при возведении торгового центра. Выяснилось, что у них отсутствовали трудовые патенты и, следовательно, они нарушили российский кодекс об административном правонарушении.

За отсутствие официального разрешения на работу жителей бывшей советской республики привлекли к ответственности по ч.1. ст. 18.10 КоАП РФ. Суд проявил к гражданам лояльность и избрал меру административного воздействия в виде штрафа.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.