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В Туапсе задержаны уроженцы Центральной Азии, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории России.
Трудовых мигрантов выявили при проверке коммерческой строительной площадки. Иностранные граждане были задействованы разнорабочими при возведении торгового центра. Выяснилось, что у них отсутствовали трудовые патенты и, следовательно, они нарушили российский кодекс об административном правонарушении.
За отсутствие официального разрешения на работу жителей бывшей советской республики привлекли к ответственности по ч.1. ст. 18.10 КоАП РФ. Суд проявил к гражданам лояльность и избрал меру административного воздействия в виде штрафа.
Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.