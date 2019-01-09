В Тихорецке женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений сожителю, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы.

Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 51-летнему сожителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали по улице Матросова в городе Тихорецке. По версии следствия, днем 1 октября 2018 года они совместно распивали алкоголь. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт. Со слов женщины, мужчина разбил тарелку о ее голову, в ответ на что она взяла кухонный нож и нанесла им не менее семи ударов по телу оппонента. Потерпевший, почувствовав ухудшение состояния здоровья, позвонил знакомым и сообщил о произошедшем. Последние, в свою очередь, вызвали медицинскую бригаду и мужчину госпитализировали. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался на следующий день в результате полученных повреждений.

На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю