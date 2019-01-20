В Анапе мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

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Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Республики Калмыкия.

Он обвиняется в убийстве 43-летнего гражданина Республики Армения (ч.1 ст.105 УК РФ) и причинении средней тяжести вреда здоровью 18-летнему гражданину Республики Армения в связи с осуществлением им общественного долга (п.«б,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый прибыл в Анапу на отдых. Вечером 30 июля 2018 года, находясь в поселке Витязево в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к ранее незнакомому иностранному гражданину, который работал в кафе, осуществляя жарку мяса. В процессе разговора между ними возник конфликт. Разозлившись, отдыхающий взял нож и нанес им множественные удары по телу оппонента. Спасаясь, мужчина стал убегать, но злоумышленник его преследовал, продолжая наносить удары ножом. Происходящее видели находившиеся на улице граждане, один из которых, также гражданин Армении, попытался остановить нападавшего, но был им ранен в шею и его здоровью был причинен вред средней тяжести. После этого злоумышленника удалось задержать очевидцам. От полученных колото-резанных ранений 43-летний мужчина скончался на месте.

На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю