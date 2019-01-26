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На авиарейсе в Ереван задержан пассажир

В Краснодаре за попытку незаконно пересечь государственную границу по заведомо подложному документу дознаватели краевого погрануправления возбудили уголовные дела.

Предполагаемого преступника выявили при оформлении в пограничном отношении пассажиров авиарейса сообщением «Краснодар - Ереван» в международном аэропорту «Пашковский». У сотрудника пограничного контроля возникло сомнение в подлинности российского паспорта, который предъявил один из граждан Позднее судебно-техническая экспертиза подтвердила подозрения – в документе была произведена замена страницы с установочными данными.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 322 УК РФ и ч.3 ст. 327 УК РФ. В отношении гражданина избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следственные действия продолжаются.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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