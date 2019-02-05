Как победить «кладбищенскую мафию»?

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В Минстрое готовят широкомасштабную реформу в сфере ритуальных услуг. Для борьбы с «кладбищенской мафией» планируют создать единую информационную систему.

В ней буду отражены сведения о лицензированных похоронных агентствах, их услугах и стоимости, а так же реестр недобросовестных поставщиков.

Лицензирование – не самый удачный способ регулировать такой специфический рынок, рассказал в интервью радио Sputnik председатель совета директоров ГК Ritual.ru Олег Шелягов.

«Самые неудачные были попытки регулирования рынка ритуальных услуг с введением лицензирования. Они не проходили согласования в большинстве министерств и ведомств. Одним из основных аргументов "против" была коррупционная составляющая, которая сразу возникнет на местах при введении лицензирования. Это было доказано и обосновано. Цены вырастут при введении лицензирования. А при других формах регулирования в принципе нет оснований предвидеть рост цен, кроме стандартной инфляции. Саморегулирование - инструмент не самый модный сегодня, но он как раз ограничивает рынок с точки зрения конкуренции, и ограничивает рост цен», - объяснил эксперт.

По словам Олега Шелягова, надо не закон менять, а повышать информированность населения.

«У нас исторически данная сфера очень табуированная с точки зрения дискуссий, обсуждения. Население ее старается всегда обходить стороной. В шоковом состоянии, в сжатые сроки человек начинает неадекватно воспринимать навязываемую информацию. Ее навязывают нечистоплотные представители в медицинских учреждениях, в правоохранительных органах. А это априори дороже того, что человек мог бы получить на рынке и очень часто несоответствующего качества. Самое главное - дать свободу выбора потребителю, сегодня ее нет. У нас все кладбища только муниципальные, у нас нет частных кладбищ, у нас все морги находятся в руках государства. Надо заставить сотрудников этих учреждений выполнять добросовестно, без дополнительных плат, свои обязанности. Государство все это предусмотрело», - отметил специалист.

Источник: https://ria.ru/radio/