В Приморско-Ахтарском районе женщина подозревается в убийстве знакомой

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Следственным отделом по Приморско-Ахтарскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 41-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 13 марта 2019 года между двумя жительницами хутора Новонекрасовского произошла ссора. На следующий день дочь одной из конфликтовавших женщин пришла домой к фигурантке, проживающей на улице Северной, где стала предъявлять той претензии и заступаться за свою родственницу. В ходе возникшего конфликта злоумышленница взяла нож и нанесла им один удар в область живота оппонентки. В результате причиненного колото-резаного ранения брюшной полости потерпевшая скончалась на месте. О произошедшем подозреваемая сообщила соседке женщины, которая, в свою очередь, сообщила об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемая задержана, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю