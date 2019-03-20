В Северском районе благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство женщины

/Криминал/

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12 марта 2019 года 32-летней жительницы города Краснодара (ч.1 ст.105 УК РФ).

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям с участием следователя-криминалиста следственного управления по краю при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого, который был задержан.

Установлено, что пропавшая работала таксистом в одной из фирм в городе Краснодаре. По версии следствия, вечером 12 марта 2019 года она на автомобиле «Лада Гранта» приняла заказ на перевозку пассажиров и после его завершения направилась в Северский район. Со слов подозреваемого, женщина приехала к нему домой в поселок Афипский тем же вечером. На следующий день его знакомой необходимо было съездить в соседнюю станицу. 13 марта 2019 года подозреваемый вместе с ней на автомобиле направились в станицу Смоленскую. Там фигурант, полагая, что у его знакомой находится крупная сумма денег, задушил женщину и похитил ее имущество. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник вывез тело погибшей в лесистую местность возле села Шабановского, где оставил в овраге. После мужчина продал транспортное средство потерпевшей.

В ходе проверки показаний на месте на участке местности, указанном задержанным, было обнаружено тело пропавшей.

В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части совершения убийства из корыстных побуждений, а также угона и продажи автомобиля потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю