В Северском районе благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство женщины
Следственным отделом по Северскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12 марта 2019 года 32-летней жительницы города Краснодара (ч.1 ст.105 УК РФ).
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям с участием следователя-криминалиста следственного управления по краю при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого, который был задержан.
Установлено, что пропавшая работала таксистом в одной из фирм в городе Краснодаре. По версии следствия, вечером 12 марта 2019 года она на автомобиле «Лада Гранта» приняла заказ на перевозку пассажиров и после его завершения направилась в Северский район. Со слов подозреваемого, женщина приехала к нему домой в поселок Афипский тем же вечером. На следующий день его знакомой необходимо было съездить в соседнюю станицу. 13 марта 2019 года подозреваемый вместе с ней на автомобиле направились в станицу Смоленскую. Там фигурант, полагая, что у его знакомой находится крупная сумма денег, задушил женщину и похитил ее имущество. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник вывез тело погибшей в лесистую местность возле села Шабановского, где оставил в овраге. После мужчина продал транспортное средство потерпевшей.
В ходе проверки показаний на месте на участке местности, указанном задержанным, было обнаружено тело пропавшей.
В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части совершения убийства из корыстных побуждений, а также угона и продажи автомобиля потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю