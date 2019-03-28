Мировой суд Темрюкского района лишил браконьера лодки, рыбы и вменил штраф

/Криминал/

В сентябре 2018 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» в городе Темрюк сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте в Темрюкском районе на водной глади реки Кубань было остановлено маломерное судно без регистрационных знаков под управлением 36-летнего жителя района.

Он при помощи запрещенных орудий лова (10 лесковых сетей) незаконно выловил рыбу различных пород в количестве 486 экземпляров: тарань, судак, карась, пелингас, сазан, густера, азовский пузанок, лещ, чехонь, жерех, шемая, рыбец, окунь. Общая сумма нанесенного ущерба по мнению экспертов составила 29507 рублей. Своими действиями браконьер нарушил п.49.1 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, тем самым совершив правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.37 КоАП РФ.

После возбуждения дела об административном правонарушении материалы дела были переданы в суд, заседание которого состоялось в 2019 году.

В суде обвиняемый свою вину не признал, объяснив найденное на его судне как находку, которую он обнаружил на берегу реки при отсутствии каких-либо свидетелей. Найденное было погружено на борт судна, а в последствии конфисковано сотрудниками полиции.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении административного правонарушения ч.2 ст.8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей с конфискацией маломерного судна и уничтожением орудий лова.

Отметим, что на Кубани продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина», направленная на сохранение водных биологических ресурсов, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений в сфере оборота водных биоресурсов.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте