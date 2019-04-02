Новороссийские таможенники выявили более двух тонн санкционного товара из Украины

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Новороссийские таможенники выявили более двух тонн санкционного товара, который пытался ввезти из Украины российский участник внешнеэкономической деятельности.

Контейнер с украинским товаром «томатные соусы» прибыл в порт Новороссийск морским транспортом. Получатель груза подал на Новороссийский таможенный пост (центр электронного декларирования) декларацию на товары, в том числе на 4 320 полимерных упаковок с наименованием «Заправка томатная «Для борща» весом более двух тонн с заявленной таможенной стоимостью 151 470,43 руб. Страной отправления и происхождения товара является Украина.

В ходе проведения аналитической работы должностными лицами центра оперативного мониторинга и управления рисками Новороссийской таможни было установлено, что данная товарная партия обладает потенциальным риском нарушения таможенного законодательства. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. №1716-83 установлен запрет на ввоз из Украины некоторых видов продуктов переработки овощей и фруктов, а заявленный товар, по своему описанию очень близкий к запрещенному, и был классифицирован в декларации на товары, как не подпадающий под запрет «кетчуп томатный и прочие томатные соусы».

С целью однозначной идентификации образцы товара были отправлены на экспертизу, по результатам которой установлено, что по составу компонентов исследуемый продукт является не томатным соусом, а овощными консервами.

Таким образом, указанный товар не может быть классифицирован кодом, который был заявлен российским участником внешнеэкономической деятельности в декларации на товары, а должен классифицироваться как консервы овощные.

– Товар с наименованием «Заправка томатная «Для борща» запрещён к ввозу на территорию Российской Федерации, поскольку попадает под действие Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 года № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ» и постановления Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 22.10.2018 г. № 592», – прокомментировал ситуацию начальник отдела экспортного контроля и торговых ограничений Новороссийской таможни Кирилл Абрамов.

По данному факту Новороссийской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП России (заявление декларантом недостоверных сведений о товарах), товар убыл с территории Российской Федерации.