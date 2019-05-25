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В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков  в банках с салом

Оперативные сотрудники ИК-6 и УФСИН совместно со своими коллегами из ГУ МВД по Краснодарскому краю  пресекли попытку доставки на режимную территорию крупной партии марихуаны, спрятанной  ухищренным способом в банках с салом.

Наркотики  в ходе реализации полученной оперативной информации обнаружили при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество серо-зеленого цвета является наркотическим средством  каннабис (марихуана) массой  167 грамм. Наркотики были расфасованы по четырем полимерным сверткам  и замаскированы  в прозрачных банках с салом.

В действиях гражданина, осуществлявшего  доставку в ИК-6 крупной партии марихуаны, усматриваются признаки состава преступления,  предусмотренного ст. 228 УК РФ.  Решается вопрос о возбуждении  уголовного дела.  Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

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Категория: Новости / Криминал

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В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков  в банках с салом

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