Полицейские Новороссийска задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что двое жителей Абинского района могут быть причастны к незаконному сбыту запрещенных веществ на территории города-героя. При проверке сведения подтвердились.

Полицейские осмотрели съемную квартиру двоих приезжих из Абинского района, обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, полимерные перчатки и электронные весы. Изъятое направили на исследование, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством – героином, массой около 40 граммов.

Для дальнейшего разбирательства мужчин в возрасте 37 и 32 лет доставили в отдел полиции.

Установили, что задержанные приехали в город на заработки. Наркотик они хранили для последующего сбыта на территории Новороссийска путем тайниковых закладок.

В настоящее время в отношении подозреваемых следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску