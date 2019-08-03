СКР возбудил дело против ФБК за отмывание миллиарда рублей

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Следственный комитет возбудил дело против сотрудников дела Фонда борьбы с коррупцией.

Правоохранители утверждают, что с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили «от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Обвинение выдвинуто по статье ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Ранее о деле против главы штаба Алексея Навального, Алексея Волкова сообщал «Проект». По данным издания, по счетам сотрудников в разных банках прошло более миллиарда рублей. Только по счетам Волкова сумма оборота превышает 540 млн рублей, следует из материалов доследственной проверки. В документе также упоминаются бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, глава социологической службы Анна Бирюкова, юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин. Дело возбуждено по самой тяжкой части 174 статьи. Ее максимальная санкция — 7 лет.

Источник: https://thebell.io/skr-vozbudil-delo-protiv-fbk-za-otmyvanie-milliarda-rublej/