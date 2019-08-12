В Сочи отстранен от службы сотрудник полиции

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В УВД по городу Сочи назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции.

По предварительным данным, полицейский получил часть денежных средств от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности, за возможное совершение преступления, предусмотренного статьёй 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В отношении указанного сотрудника следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по решению начальника УВД по городу Сочи сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю