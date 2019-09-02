/Криминал/

В Краснодаре подросток распространял наркотики со знакомым из соцсетей

Несовершеннолетнего задержали на улице Сиреневой одного из садоводческих товариществ, когда он делал тайниковую закладку.Подростка будут судить за покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 17-летний парень в январе 2019 года познакомился с молодым человеком в соцсетях, который предложил ему сбывать наркотики путем тайниковых закладок. Краснодарец согласился, за свои действия он должен был в последующем получать деньги. Но довести до конца свой преступный замысел он не смог, поскольку его действия 10 февраля 2019 года пресекли правоохранители. Подростка задержали на территории одного из садоводческих товариществ города на улице Сиреневой.

Источник: https://kuban.aif.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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