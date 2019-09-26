В Крымском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

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Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю 54-летняя местная жительница подозревается в убийстве 65-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в одном из домов на улице Чкалова в станице Троицкой. По версии следствия, в ночь на 22 сентября 2019 года мужчина и женщина употребляли спиртные напитки у себя дома. Со слов подозреваемой, между ними произошел конфликт из-за того, что накануне сожитель оказывал знаки внимания их соседке. В ходе ссоры фигурантка нанесла мужчине не менее 2 ударов ножом в область грудной клетки, убив его. О произошедшем женщина никому не сообщала и продолжила проживать в одном домовладении с погибшим. Днем 25 сентября 2019 года домой к подозреваемой пришла ее знакомая, которая обнаружив мужчину без признаков жизни, сообщила об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: https://kuban.sledcom.ru