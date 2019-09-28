/Криминал/

В Приморско-Ахтарском районе полицейские изъяли более 40 кустов конопли

Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району получил информацию от жительницы станицы Бриньковской, о том, что один из местных жителей выращивает на своем приусадебном участке коноплю.

В ходе проверки полученной информации, сведения подтвердились. В результате полицейские изъяли более 40 кустов растений конопли, что подтвердила проведенная экспертиза.

Владелец домовладения пояснил полицейским, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

В Сочи к длительному сроку лишения свободы приговорен лжезастройщик, совершивший хищение свыше 32 миллионов рублей

В Северском районе после вмешательства прокуратуры выделены средства на организацию маршрута общественного транспорта к дому-интернату для престарелых в селе Михайловском

В станице Каневской после вмешательства прокуратуры обеспечен беспрепятственный доступ к спортивной площадке

На Северо-Кавказскую железную дорогу с начала 2019 года поступило 9 новых локомотивов

РЕН ТВ собрал 5,5 млн просмотров в «Одноклассниках»

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!