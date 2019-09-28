В Приморско-Ахтарском районе полицейские изъяли более 40 кустов конопли

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Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району получил информацию от жительницы станицы Бриньковской, о том, что один из местных жителей выращивает на своем приусадебном участке коноплю.

В ходе проверки полученной информации, сведения подтвердились. В результате полицейские изъяли более 40 кустов растений конопли, что подтвердила проведенная экспертиза.

Владелец домовладения пояснил полицейским, что выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю