В Северском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий заместителем главы администрации поселения

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Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности администрации Львовского сельского поселения.

Установлено, что в апреле 2016 года заместитель главы администрации Львовского сельского поселения Северского района, исполняя обязанности главы, в отсутствие решения Совета поселения, своим постановлением увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения главы администрации.

Действиями подозреваемого бюджету поселения причинен ущерб на общую сумму более 640 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки установлено, что издание такого постановление не входит в полномочия данного лица в отсутствие соответствующего решения Совета поселения.

Материалы прокурорской проверки были направлены в СКР по краю, где по результатам рассмотрения принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора района.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-severskom-rayone-po-rezultatam-prokurorskoy