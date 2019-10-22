На Кубани полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУНК МВД России при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» краевого главка в ходе проверки информации, поступившей оперативным путем, задержали 22-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре дачного домовладения, арендованного злоумышленником, правоохранители обнаружили и изъяли почти 2,5 килограмма мефедрона (что составляет 11,5 тысяч доз), 300 литров химических веществ, прекурсоров, которые согласно экспертным расчетам, могли служить сырьем для изготовления 10 кг наркотического средства.

Установлено, что подозреваемый сбывал наркотик крупными партиями с помощью сети Интернет.

В местах тайниковых закладок на территории Краснодара полицейские обнаружили и изъяли 2 свертка с синтетическим наркотиком общей массой около 1300 граммов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю