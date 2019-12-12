Сотрудники транспортной полиции Анапы вернули пассажирке украденные часы

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Транспортная полиция Анапы «по горячим следам» раскрыла кражу часов стоимостью более пятнадцати тысяч рублей.

Жительница Москвы при прохождении предполетного досмотра на входе в здание аэропорта Анапа в контейнере для мелких вещей оставила принадлежащие ей часы. Обнаружив их отсутствие спустя какое-то время, она обратилась к полицейским в аэропорту Анапы за помощью.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пропажу обнаружили в стерильной зоне аэропорта у 41-летней москвички, которая тем же рейсом собиралась улететь с краденным имуществом.

На данный момент в отношении похитительницы часов возбуждено уголовное дело, в ее действиях усматривается состав преступления по ч.1ст.158 УК РФ (Кража).

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД