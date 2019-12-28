Вдову Лужкова объявили в розыск по делу о клевете

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Вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину объявили в розыск в рамках уголовного дела о клевете.

Заявление Эренца Манжеева, финансового управляющего бизнеса ее брата, было направлено к мировому судье судебного участка №6 Элистинского судебного района еще в сентябре.

Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Савочкина. Манжеев сообщил, что Батурины ведут судебную тяжбу в Австрии по делу о приложении к договору от 2007 года. Однако урегулировать спор не получается: стороны располагают разными версиями документа.

Батурина обвинила своего брата в подделке документа, заявив, что в отношении Манжеева в России возбуждено уголовное дело по незаконному доступу к ее деньгам. Однако, по его словам, это не соответствует действительности. Эренц Манжеев принял решение добиваться восстановления своего честного имени через суд.

Елена Батурина не пришла на пять прошедших заседаний суда, после чего ее объявили в розыск. Мировая судья объяснила, что вдова бывшего мэра Москвы знает об уголовном деле, так как наняла четырех адвокатов.

«Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — подчеркнул адвокат.

Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков назвал уголовное дело против нее частью рейдерской атаки.

Источник: https://riafan.ru/1238034-vdovu-luzhkova-obyavili-v-rozysk-po-delu-o-klevete?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push