Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградского района, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну

/Криминал/

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Ленинградского района П. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе).

По версии следствия, что П., будучи в должности управляющего дополнительного офиса одного из кредитных учреждений, расположенных на территории Ленинградского района, обязан не разглашать сведения конфиденциального характера, не отнесенные к коммерческой тайне, и без согласия обладателя этих сведений не использовать эти сведения в личных целях; принимать все необходимые организационные, технические и технологические меры для предотвращения разглашения сведений конфиденциального характера, не отнесенных к коммерческой тайне, и предотвращения доступа к таким сведениям неуполномоченных лиц.

Вместе с тем он, имея доступ к базам данных с информацией об имеющихся кредитных продуктах клиентов Банка – физических лиц, являющиеся сведениями, относящимися к банковской тайне, 5 августа 2019 года скопировал указанные сведения и передал их уполномоченному представителю Банка, которая не имела допуска и доступа к информации, составляющей банковскую тайну.

При этом П. указал Р. на необходимость использования указанной информации в своей работе по привлечению клиентов в возглавляемый им допофис Банка. Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник: Прокуратура Краснодарского края