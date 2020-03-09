/Криминал/
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Новороссийской таможни выявлен факт покушения на контрабанду табачных изделий
Так, в ходе осмотра морского контейнера с заявленным грузом «абразивная смесь», обнаружена и изъята табачная продукция с белорусскими акцизными марками в количестве 10 577 блоков (105 770 пачек, 2 115 400 штук) сигарет.
Ориентировочная стоимость изъятого превысила 3 000 000 рублей.
Сигареты были сокрыты от пограничного и таможенного контроля путем маскировки в картонных бочках, присыпанных сверху абразивной сыпучей смесью.
По данному факту проводятся процессуальные действия.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю