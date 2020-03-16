В Сочи мужчина обвиняется в убийстве своей бабушки

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 80-летней родственницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что внук проживал в квартире у пожилой женщины на улице Лесной. По версии следствия, вечером 22 февраля 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой. Там у него произошел конфликт с пенсионеркой из-за его асоциального образа жизни и злоупотребления спиртными напитками. В ходе ссоры обвиняемый задушил бабушку, после чего ушел из дома. Через некоторое время мужчина сообщил соседке, что обнаружил тело родственницы без признаков жизни. После этого на место были вызваны правоохранители.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю