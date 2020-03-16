В Динском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

По данным следствия, фигурант приобрел игровое оборудование, которое не позднее августа 2019 года установил в арендованном нежилом помещении на улице Привокзальной станицы Новотитаровской. Обвиняемый организовал в указанном помещении проведение незаконных азартных игр. Незаконные азартные действия проводились с использованием сети «Интернет» посредством 6 игровых терминалов. 30 октября 2019 года преступная деятельность мужчины была пресечена оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Динскому району.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю