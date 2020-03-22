Администратор московского отеля изнасиловал постоялицу

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Полиция пытается выйти на след извращенца.

Совершенно жуткий случай в столице. Администратор гостиницы «Ключевой элемент» в самом центре Москвы на Большой Никитской улице жестко изнасиловал постоялицу из Саратовской области.

Причем мужик использовал служебный ключ, чтобы проникнуть в номер несчастной. До этого молодые люди распивали спиртные напитки, однако затем гостья ушла к себе в комнату. Работник отеля, однако, захотел интимного продолжения.

«Девушка поселилась в гостинице, после чего к ней в гости пришла её подруга. Тогда с ними и познакомился администратор отеля — они вместе выпили, после чего через некоторое время подруга уехала. Ближе к утру девушка проснулась от того, что на неё напал тот самый служащий отеля. Он проник в номер, воспользовавшись своим служебным пропуском», — уточняет популярный Telegram-канал Baza.

Проснувшаяся девушка устроила скандал и начала громко кричать, в результате чего отельер-извращенец предпочел сбежать. Приезжая решила не оставлять произошедшее без последствий и отправилась в полицию. Сейчас стражи порядка пытаются выйти на след подонка. Кроме того, силовики выясняют все обстоятельства произошедшего, а также отсматривают записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/43886352/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink