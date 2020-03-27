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По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего

Тихорецкая межрайонная прокуратура на основании обращения арбитражного управляющего провела проверку исполнения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

 

Установлено, что конкурсным управляющим предприятия-банкрота в адрес организации направлен запрос о предоставлении документации в отношении должника (копии договоров, акты сверки взаимозачетов), который фактически получен предприятием, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления.

Вместе с тем вопреки требованиям закона о несостоятельности (банкротстве) организацией в установленный законом срок, как и на момент проверки межрайонной прокуратуры, запрашиваемая документация в адрес арбитражного управляющего не направлена.

По данному факту межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении  по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве), по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Краснодарского края руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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По инициативе Тихорецкой межрайонной прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего