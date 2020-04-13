Сообщение пограничного управления ФСБ России

/Криминал/

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что несообщаемый промысел водных биологических ресурсов подрывает региональные усилия контролирующих органов по сохранению и рациональному использованию рыбных запасов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Так, в ходе проведённых контрольно-надзорных мероприятий, установлено четырех индивидуальных предпринимателей, которые при осуществлении добычи водных биологических ресурсов не регистрировали в промысловых журналах результаты промысловой деятельности.

По факту нарушения Правил рыболовства в отношении должностных лиц составлены административные материалы по ч. 2 ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море») для дальнейшей передачи в мировой суд Темрюкского района. Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа от одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных оружий совершения правонарушения или без таковой.

На орудия вылова (добычи) водных биологических ресурсов, применяемые индивидуальными для ведения несообщаемого промысла (ставные неводы, рыбопромысловые судна), наложен арест без права распоряжения.

Напоминаем, что если лица, продолжат заниматься несообщаемым промыслом уязвимых водных биологических ресурсов, то усилия по восстановлению этих запасов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне будут малоэффективными.

В целях сохранения и сбережения положительного биологического баланса и экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне, Пограничное управление призывает юридических лиц и отдельных граждан к соблюдению Правил рыболовства для нашего региона.

Источник: https://fsb.yuga.ru/