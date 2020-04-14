В Сочи мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю 32- летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 38-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 10 апреля 2020 года фигурант вместе со знакомыми употреблял алкогольные напитки в заброшенном здании на улице Батумское шоссе в поселке Дагомыс. В ходе распития спиртного между обвиняемым и 38-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что последний оскорбил знакомого фигуранта, который также находился в помещении. Во время ссоры 32-летний мужчина нанес оппоненту не менее восьми ударов руками и ногами в область головы и тела, а также не менее десяти ударов металлическим чайником и деревянной тумбой в голову и по различным частям тела. Кроме того, обвиняемый также нанес несколько ударов знакомому пострадавшего, который вступился за него. На следующий день обвиняемый покинул место происшествия. Тело потерпевшего днем 10 апреля 2020 года обнаружили местные жители, о чем сообщили в правоохранительные органы. По имеющимся данным смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате причиненных ему повреждений. Второй пострадавший смог самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящее время угрозы его жизни не имеется.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части причинения телесных повреждений второму пострадавшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/