Сотрудники армавирской полиции задержали подозреваемого в присвоении имущества

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру с сообщением о присвоении имущества обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что после ремонта ювелирных изделий в одной из городских мастерских она заметила недостающие элементы в украшениях.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали 40-летнего местного жителя.

Установлено, что в течение пяти лет мужчина, являясь мастером по ремонту ювелирных изделий, переплавлял золотые украшения заказчиков и присваивал часть драгоценного металла. Сумма ущерба составила более 500 000 рублей.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению девяти аналогичных противоправных деяний. Присвоенные элементы ювелирных украшений он переплавлял и изготавливал новые изделия, которые затем продавал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/