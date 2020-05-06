Опять про браконьеров...

/Криминал/

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю проводятся плановые мероприятия в отношении физических лиц, занимающихся противоправной деятельностью в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе данных мероприятий в Темрюкском районе в лимане Цокур выявлены двое граждан, которые с помощью вентеря добывали водные биологические ресурсы (креветка черноморская травяная, бычок). Орудие лова и добытые водные биологические ресурсы изъяты установленным порядком. В отношении правонарушителей проводятся процессуальные действия.

За аналогичные правонарушения в апреле 2020 года Пограничным управлением в отношении граждан РФ возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, классифицируемого ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Напоминаем, что в соответствии с п. 47.8. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, по 31 мая действует запрет на добычу (вылов) водных биоресурсов в азовских лиманах Краснодарского края (кроме лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтарского).

Источник: https://fsb.yuga.ru/