Полицейские Усть-Лабинского района пресекли деятельность наркопритона

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Усть-Лабинскому району оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.

При проверке сведения подтвердились.

При осмотре домовладения одного из подозреваемых полицейские обнаружили двоих молодых людей в возрасте 20 и 27 лет, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В отношении задержанных правоохранители составили административные протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также в домовладении подозреваемых оперуполномоченные изъяли предметы, необходимые для употребления наркотических средств.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю