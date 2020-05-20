Сотрудники полиции Армавира по горячим следам раскрыли кражу

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру с сообщением о краже денежных средств обратилась местная жительница. Заявительница пояснила полицейским, что в ее домовладение пришла неизвестная женщина и предложила купить у нее мед и молоко. После ухода гостьи потерпевшая не обнаружила на месте денежных средств в сумме 120 000 рублей.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру с сообщением о краже денежных средств обратилась местная жительница. Заявительница пояснила полицейским, что в ее домовладение пришла неизвестная женщина и предложила купить у нее мед и молоко. После ухода гостьи потерпевшая не обнаружила на месте денежных средств в сумме 120 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния и установили автомобиль, на котором передвигалась предполагаемая злоумышленница.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких частов по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали 28-летнюю местную жительницу и доставили в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемая похитила наличность, когда потерпевшая отправилась в хозяйственную постройку за тарой для приобретенных продуктов. Денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/