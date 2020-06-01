В Краснодаре благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство местного жителя
Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 22 апреля 2020 года 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователем территориального следственного отдела совместно со следователем- криминалистом следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению мужчины его 37-летнего знакомого.
Установлено, что вечером 22 апреля 2020 года мужчины находились в квартире у одного из них на улице Стасова. По версии следствия, между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого хозяин дома нанес оппоненту множественные удары ножом в область туловища, убив его. Впоследствии, обвиняемый, желая скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело погибшего. На следующий день, злоумышленник, используя средства конспирации, вынес останки погибшего из квартиры и захоронил их на участке местности, расположенном в районе авторынка города Краснодара.
В настоящее время мужчина задержан следователем, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время судом будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: https://kuban.sledcom.ru/