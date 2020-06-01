В Краснодаре благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство местного жителя

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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 22 апреля 2020 года 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следователем территориального следственного отдела совместно со следователем- криминалистом следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению мужчины его 37-летнего знакомого.

Установлено, что вечером 22 апреля 2020 года мужчины находились в квартире у одного из них на улице Стасова. По версии следствия, между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого хозяин дома нанес оппоненту множественные удары ножом в область туловища, убив его. Впоследствии, обвиняемый, желая скрыть следы совершенного преступления, расчленил тело погибшего. На следующий день, злоумышленник, используя средства конспирации, вынес останки погибшего из квартиры и захоронил их на участке местности, расположенном в районе авторынка города Краснодара.

В настоящее время мужчина задержан следователем, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время судом будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти потерпевшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/